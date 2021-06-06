Yüksekova’da muhtarlık seçimi heyecanı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve 1 köy için yapılacak muhtarlık seçimi dolayısıyla vatandaşlar sandık başına gitti.

Yüksekova’da önceki seçimlerde göreve gelen 2 mahalle ve 1 köy muhtarının çeşitli nedenlerden dolayı görevlerinden ayrılması üzerine vatandaşlar bugün tekrar sandık başına gitti. Esentepe ve Eski Kışla mahalleleriyle Ortaç köyünde seçmenler korona virüs kurallarına uygun bir şekilde oy kullanırken, güvenlik güçleri ise seçmen ve sandıkların güvenliğini sağladı.

Esentepe ve Eski Kışla mahalleleriyle Ortaç köyünde kurulan 21 sandıkta 6 bin 226 seçmen bugün oy kullanarak yeni muhtarını belirleyecek. Esentepe Mahalle Muhtarı Adayı Emin Çakçi, “Bugün burada 8 arkadaş ile yarışıyoruz. Amacımız Esentepe’ye hizmet etmektir. Eğer kazanırsak Esentepe için güzel şeyler yapacağız ve başka arkadaşlar da muhtar olsa onlara da hayırlı olsun. Şimdilik güzel geçiyor. Tüm Esentepe Mahallesi’ne hayırlı olsun” dedi.

Seçmen İmat Taş ise eski muhtarın görevden alındığını belirterek, “Esentepe Mahallesi sakinleri olarak sandık başına gittik. Geçmişe bakıldığında muhtar seçimlerinde kavgalar oluyordu, ölümler oluyordu. Şükürler olsun bugün daha iyi ve güzel geçiyor. 8 adayımız var, hepsine de başarılar diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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