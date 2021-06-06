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Hakkari AK Parti dur durmak bilmiyor Başkan Özbek: “Halkın ayağına gidiyoruz”

İHA

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, "Bizim siyaset anlayışımızda halkın ayağına gitmek vardır" dedi.

Hakkari AK Parti dur durmak bilmiyor Başkan Özbek: “Halkın ayağına gidiyoruz”

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, "Bizim siyaset anlayışımızda halkın ayağına gitmek vardır" dedi.
Dur durmak bilmeyen AK Parti heyeti, önceki gün Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Kuzey Irak sınırında bulunan Aktütün, Uğuraçan, Dereyanı, Konur ve Yeşilbayır köylerini ziyaretlerde bulunmuşlardı. Başkan Özbek ve beraberindeki partililer bu defa da sınırda bulunan Yaylapınar, Tütünlü ve Evliya köylerini ziyaret etti.
"Bizim siyaset anlayışımızda halkın ayağına gitmek vardır" diyen Başkan Özbek, "Artık derdini anlatmak için siyasetçinin ayağına giden halk yerine onların hizmetkarı olan onların ayağına gidiyoruz" dedi.
Başkan Özbek, ”AK Parti olarak dur durak bilmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız. Tabii ki bunu yaparken vatandaşlarımızı değil biz vatandaşımızın ayağına gideceğiz köylerimizde vatandaşlarımızla köylerimize vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz, sorunlarımızı yerinde çözebilirsek çözüyoruz çözemezsek sayın valilimize, kaymakamlarımıza, gerekirse bakanlarımıza sorunlarını iletmeye çalışıyoruz.
Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti sunabilmek ve onların hayır duasını almaktır normalde de bizim görevimiz konumumuz itibari ile insanlarımıza hizmet etmek ve onlara sayın cumhurbaşkanımızın Bizlere gösterdi hedefler yolunda vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır.
Şemdinli ilçemizde ilçe başkanımız Fahri Şakar, belediye başkanımız Tahir Saklı ve İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle beraber Şemdinli’nin Yaylapınar köyü ve Tütünlü köylerinde vatandaşlarımızı ziyarette bulunduk. Tabii ki Sayın cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu arada kanaat önderlerimizi hastalarımıza ve özellikle bizlere desteklerini esirgemeyen kadınlarımızı ziyaret edip onların sorunlarını ve bize olan taleplerini dinlemeye devam ediyoruz“ dedi.

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