Yüksekova yatırımlarla şahlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova yatırımlarla şahlanıyor

İHA

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye yeni imaj kazandırdı.

Yüksekova yatırımlarla şahlanıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye yeni imaj kazandırdı.
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu temizlenen Yüksekova’da görevlendirme yapılan belediye, hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kente adeta yeni bir görünüm kazandırdı. İlçede görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır ihmal edilen sorunları çözüme kavuşturan Yüksekova Belediyesi, kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.
İlçeye büyük hizmetler sağlayan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Geldiğimizden beri Yüksekova’nın şehirleşmesi için çalışıyoruz. Deremizin iki yakasında toplam 6 park çalışmamız var. Bu sene parkları hayata geçirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın sitemlerini duyuyorum, inşallah kısa sürede hepsine cevap olacağız. Sadece yolları değil parkları da yapacağız. Yüksekova’mızın güzelleşmesi için daha fazla gayret edeceğiz. Geçen sene yollarımıza ciddi yatırımlar yaptık. Bu sene de devam edeceğiz inşallah. Parklar da olmazsa olmazımız ve insanlarımızın nefes alması gereken yerlere ihtiyacı var. Şehirlerin en önemli noktası parklardır. Biz buna inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Şu anda belki şehrin en büyük parkını yapıyoruz. Yaklaşık 40 dönüm arazinin üzerine içinde yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı çim sahası, amfi tiyatro salonu, kafesi, restorandı olan çok güzel bir yer yapıyoruz. Burası bittiğinde artık Yüksekova’nın toplanacağı önemli mesir alanlardan bir tanesi olacak. Burada yaptığımız yatırımları çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yapıyoruz. Nefes alınabilir bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Bunlar ciddi yatırımlar ve bu yatırımların yapıldığı döneme dikkat etmek lazım. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bu dönemde bile yatırım yapıyoruz. Devletimiz burada ciddi yatırımlar yapıyor” dedi.
Parkların yanında yollarda yaptıklarını dile getiren Doğramacı, “Belli alanlarda belli yerlerde değişim ve dönüşüm programı yapıyoruz. Biz aslında Yüksekova’yı güzelleştirmek için güzel projeler yapıyoruz. Yüksekova herkesin bildiği üzere hem ovada hem yaylada bir şehir ve ovadaki şehrin deprem sıkıntısını yaşamaması için yukarı kaydırma anlamında ciddi çalışmalarımız bulunmaktadır. Ben şunu iddia ediyorum, bu çalışmaların hepsi bittiğinde sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanından Yüksekova’ya akın akın insanların geleceğine inanıyorum. Burası bir kış şehri ve kış şehrine yönelik yatırımlar yapılması gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımız var. Ben buraya karın şehri diyorum. Biz logomuzu değiştirdik ve kar tanesi yaptık. Aslında kar bu şehrin en büyük servetidir” ifadelerini kullandı.
“Yüksekova doğasını korumak hepimizin sorumluğunda, hep beraber olursak bu şehri güzelleştirebiliriz” diyen Doğramacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çöpümüzü ve küllerimizi sağa sola atarsak bu şehri güzelleştiremeyiz. Şehrimize sahip çıkarak daha güzel yerlere hep birlikte getirelim. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte bambaşka bir Yüksekova ile karşı karşıya kalacağız. Herkesin görmek isteyeceği doğa harikası bir şehir olması için gayret ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de kanalizasyon arızasıyla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Hakkari'de kanalizasyon arızasıyla mücadele çalışması
Irak şehidi, Hakkari’de yapılan törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Irak şehidi, Hakkari’de yapılan törenle memleketine ...
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı
Hakkari'de köy yakınına inen dağ keçisi sürücü kameraya kaydedildi
YEREL HABERLER Hakkari'de köy yakınına inen dağ keçisi sürücü ...
Yüksekova’da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti Esentepe ve Eski Kışla muhtarlığını Atalay ve Akgöl kazanırken, Ortaç köy muhtarlığını Bilici aldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını ...
Hakkari AK Parti dur durmak bilmiyor Başkan Özbek: “Halkın ayağına gidiyoruz”
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti dur durmak bilmiyor Başkan Özbek: ...
Yüksekova’da muhtarlık seçimi heyecanı
YEREL HABERLER Yüksekova’da muhtarlık seçimi heyecanı
Hakkari’de su depoları temizlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de su depoları temizlendi
Etçil çekirge görenleri şaşırttı Prof. Dr. Lokman Aslan: “Ekolojik denge bozulmamalıdır”
YEREL HABERLER Etçil çekirge görenleri şaşırttı Prof. Dr. Lokman ...
Vali Akbıyık’tan Çukurca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Çukurca’ya ziyaret
Başkan Özbek, sınırda devlet erkânını aradı Bakan Soylu, sınırdaki vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER Başkan Özbek, sınırda devlet erkânını aradı Bakan ...
Hakkari AK Parti'den temizlik kampanyası
YEREL HABERLER Hakkari AK Parti'den temizlik kampanyası
Hakkarili gençlerden doğa yürüyüşü Anadolu Gençlik Derneği 50 genci doğa ile buluşturdu
YEREL HABERLER Hakkarili gençlerden doğa yürüyüşü Anadolu Gençlik ...
Yüksekova’da 271 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da 271 kilogram eroin ele geçirildi
Yüksekova'da dere yatağında 271 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da dere yatağında 271 kilo eroin ele ...
Yüksekova'da 3 metrelik yılanların dansı
YEREL HABERLER Yüksekova'da 3 metrelik yılanların dansı
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor Huzur ortamının sağlandığı yaylalarda türküler yankılanıyor
YEREL HABERLER Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor Huzur ortamının ...
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
YEREL HABERLER Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Yüksekova'da yılsonu sergisi
Golazüryan Hakkari’ye renk katıyor
YEREL HABERLER Golazüryan Hakkari’ye renk katıyor