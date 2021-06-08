Devlet hibesiyle hayvancılığa başlayan 4 kadın, evlerinin geçimini sağlıyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari)/(DHA)HAKKARİ'deki 4 kadının hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında hibe edilen küçükbaş hayvanlarla değişti. Her biri 20 keçi alan, yaylada sağdıkları keçilerin sütünden otlu peynir, yağ ve yoğurt yaparak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar, kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde yaşayan ve akraba olan Hasret Taşar (27), 4 çocuk annesi Nergiz Taşar (34), 2 çocuk annesi Hatice Taşar (32) ile Mizgin Öğmen (27), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen `Genç Çiftçi´ projesini, köylerini ziyarete gelen Hakkari Valisi İdris Akbıyık'tan öğrenerek başvuruda bulundu. Proje kapsamında kadınlara 20'şer keçi hibe edildi. Besicilik yapan kadınlar, yaylada sağdıkları keçilerin sütünden yoğurt, tereyağı, peynir yaparak aile bütçelerine katkıda bulunmaya başladı.

'VALİ BİZE DESTEK VERDİ'

Mizgin Öğmen, köylerini ziyarete giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, teşekkür etti. Öğmen, "Valimiz, köyümüze yaptığı ziyareti sırasında

sorunlarımızın olup olmadığını sordu. Biz de kadınlar olarak kendisine bize keçi desteğinde bulunmasını istedik. Bu yönde de başvurumuzu yaptık. Kısa süre içerisinde valimiz bize 20´şer keçi desteğinde bulundu. Biz de keçilerimizi yaylalardaki koyunların arasına gönderdik. Her gün gelip bakımını yapıyoruz. Sütünü sağıyoruz. Çok mutluyuz. Evde boş oturmaktansa genç kadın besiciler olarak daha güzel, daha farklı yerlere gelmek istiyoruz"dedi.

'KEÇİLERİN SÜTÜYLE ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM'

Yaylada sağım yapan 4 çocuk annesi Nergiz Taşar ise, köyde boş oturmak yerine hayvancılığa başladıklarını belirterek, "Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi yaylada keçilerimizi sağıp sütüyle çocuklarımızın geçimini sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun"dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-06-08 11:24:57



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