Yuvadan düşen yavru kargayı itfaiye ekibi kurtardı

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Hakkari'de yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Katremas Mahallesi’ndeki yuvasından uçmak isterken dere yatağına düşen yavru karga için itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye eri Sefer Çiftçi, merdiven yardımıyla dere yatağına inerek yavru kargayı kurtardı.

Yavru karga, tekrar ağaçtaki yuvasına bırakıldı.

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