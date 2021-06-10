Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Gulazüryan sosyal tesis çevresi ile kentin değişik noktalarındaki caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari'de, araçların geride bıraktığı tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Merzan Mahallesi Gulazüryan sosyal tesis yolu ile kentin bazı noktalarında olduğu gibi HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Tekser TOKİ konutlarındaki blokların önündeki yolu da tazyikli suyla yıkadı.

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