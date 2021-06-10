Başkan Kaya çocukları sevindirdi

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelerek hediyeler dağıttı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya ve beraberindekiler, Altınsu İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek doğum günü kutlaması yaptı. Daha sonra ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye getirdiği giysi ve oyuncakları dağıtan Kaya, "iyilik hareketini" 81 ile ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti. İstanbul'dan Şemdinli'ye geldiklerini söyleyen Meltem Kaya, “Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü buradaki çocuklarla kutlamayı tercih ettim. Çocuklara çeşitli hediyeler verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.