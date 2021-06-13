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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kısıtlama sessizliği

İHA

Hakkari'de kısıtlama sessizliği

Hakkari'de korona virüsle mücadelede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle pazar günü sessizlik yaşandı.
Hafta içi insan yoğunluğu yaşanan caddelerde sessizlik hakim oldu. Cumartesi günü saat 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu.
Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti.
Belediye personelleri de boş kalan caddelerde dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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