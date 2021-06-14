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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de ‘Kültür Fuarı’ heyecanı

İHA

Hakkari’de ‘Kültür Fuarı’ heyecanı

Hakkari Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Kültür Fuarı’nın açılışı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından yapıldı.
Hakkari Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Ayıldız, Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay, Hakkari Belediyesi, Hakkari Üniversitesi ve DAKA işbirliğiyle halk pazarında kurulan fuarın açılışına Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve bazı kurum amirleri katıldı. Katılımcılarla birlikte fuarın açılışını yapan Vali Akbıyık, Hakkari’de ilk defa bir belediye halk pazarı açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Bu açılışı Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin kurduğu kültür fuarını açarak yapıyoruz. Haftada bir defa da olsa vatandaşlarımız burada yöresel ürünlerimizi satacak ve tanıtacaklar. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkari’de yatırım ve projelerimiz devam edecek. Hakkari’de hayat var diyoruz” şeklinde konuştu.
Hakkari Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Ayıldız ise Hakkari’de ilkini gerçekleştirdikleri fuarla esnafın, sanatçının ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla düzenlenen fuarda satış yapan esnaf ve kadınların kazandıklarını çocuklarının eğitimi için harcamaları konusunda teşvik edileceğiz” dedi.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler, fuardaki stantları tek tek dolaşarak, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Fuarın 20 Haziran’a kadar açık olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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