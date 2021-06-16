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Hakkari'ye çöp sorunu çözecek 300 milyon liralık yatırım

DHA

Hakkari'ye çöp sorunu çözecek 300 milyon liralık yatırım


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakkari belediyeleri ile İl Özel İdaresi'nin sağladığı 300 milyon liralık destekle entegre katı atık tesisinin yapımına başlandı. Çukurca Belediye Başkanı ve Hakkari Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak tesisin, Hakkari için cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi.
Hakkari ve ilçeleri için büyük sorun olan katı atık sorunun giderilmesi için 1 Temmuz 2020'de Entegre katı atık tesisinin yapımına başlandı. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Akçalı ve Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana kurulacak olan 300 milyonluk tesisin yüzde 85'ini Avrupa Birliği, yüzde 6,75'ini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 8,25'ini ise Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği karşılıyor. 2023'te tamamlanması hedeflenen tesisin, kentin 30 yıllık çöp sorununu ortadan kaldıracağı belirtildi. 
Çukurca Belediye Başkanı ve Hakkari Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar tesisin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Dündar, projenin Hakkari için cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Proje AB standartlarına ve yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Tesisin şu ana kadar yüzde 30'luk bölümü bitirildi ve 2023 yılının mart ayında itibaren faaliyete girecek. Bu yıl sonunda da ekipman ihalesi yapılacak. Yaklaşık 30 milyon euro tutarındaki proje, Hakkari'ye cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük hizmettir. Proje Hakkari'miz için hayırlı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-06-16 09:28:09

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