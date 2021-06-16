Yüksekovalılar Türkiye - Galler maçına kilitlendi

– A Milli Takımı, EURO 2020 ikinci maçında Galler ila karşılaştı. Tüm Türkiye'ye de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar mücadeleye kilitlendi.

İlçedeki kafe ve restoranlarda izlenen maç vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla seyredildi. Maç ilçenin değişik yerlerinde korona virüs kurallarına uygun bir şekilde izlendi.

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