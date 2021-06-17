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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer ÇukurcaÇığılıDüztaş/1 operasyonu kapsamında; 16 Haziran 2021 günü ilimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 44 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet 23,5 mm uçaksavar mühimmatı, 253 adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı, 323 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 8 adet havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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