Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer ÇukurcaÇığılıDüztaş/1 operasyonu kapsamında; 16 Haziran 2021 günü ilimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 44 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet 23,5 mm uçaksavar mühimmatı, 253 adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı, 323 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 8 adet havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.