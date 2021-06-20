Hakkari'de cadde ve sokaklar yıkandı

Hakkari Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmasına ağırlık veren Hakkari Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kent merkezinde genel bir temizlik yaptı. Temizlik İşleri ile İtfaiye ekipleri, kısıtlamanın son gününde insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerleri tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan çalışmalar; Bulvar, Fatih Kışlası yolu ve Halife Devriş mahallelerinde devam etti.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, sadece kısıtlamada değil, program dahilinde tüm yolları tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler.

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