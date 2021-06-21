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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şemdinli Belediyesi hizmet binasının temeli atıldı

İHA

Şemdinli Belediyesi hizmet binasının temeli atıldı

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesinin yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Şemdinli’ye daha kullanışlı ve çok amaçlı bir belediye binası kazandırmayı hedefleyen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın girişimleriyle temel atma töreni düzenlendi. AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülmecit Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Şahmir Şen ve çok sayıda davetli ile vatandaşın katıldığı temel atma töreninde konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Bizim için gerçekten çok önemli bir gün. 1986 yılında o dönemin belediye başkanı rahmetli Mustafa Öktem tarafından yapılan bina şimdiye kadar bize hizmet verdi. Şehir büyüyünce belediyede büyüdü. Belediyeler büyüyünce de hizmetlerde büyüdü. Bu vesileyle Şemdinli’mize yeni bir hizmet binası ihtiyacı oldu. Yeni belediye binamızı inşallah Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibinin desteğiyle kısa bir zamanda hizmette açacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımıza, Mehmet Özhaseki’ye, milletvekilimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve meclis üyelerimize çok teşekkür ederim. Kısa bir zaman içerisinde inşallah 600 metrekare üzerinde 4 kat olarak bu alana modern ve bu ilçenin uzun zaman hizmetini karşılayabilecek binamızı hizmette açacağız” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından binanın temeline ilk harç döküldü.

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