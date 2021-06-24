Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen mağara ve sığınak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılana açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul/2 operasyonu kapsamında 24 Haziran 2021 günü merkez Oğul köyü Kokurdanlı mevkiinde icra edilen mağara ve sığınak operasyonunda; 23 mm. sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, 2 bin adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 12.7 mm. uçaksavar mühimmatı, 5 bin 7.62 mm. AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 adet RPG7 Antitank Mühimmatı, 23 adet RPG7 sevk fişeği, 3 adet uyku tulumu, 2 adet dörtlü yemek ocağı, 1 adet dolu büyük tüp, 2 adet dolu küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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