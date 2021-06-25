Başkan Dündar’dan YKS'ye girecek öğrencilere moral

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyonun gecesi düzenlendi.

Çukurca’da eğitim öğretim gören öğrencilere sınav öncesi destek olan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çifçi, hafta sonu yapılacak YKS öncesi üniversite adaylarıyla bir araya gelerek onlara moral verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, öğrencilere hazırlama sürecinde kaynak kitap desteği verdiklerini belirterek, “Üniversiteye hazırlık sürecinde her daim moral ve motivasyon vermek için öğrencilerimizin yanlarında olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden hazırlık yapan bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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