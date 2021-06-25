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İkiyaka Sat Gölleri'ni ilmek ilmek işledi

DHA

İkiyaka Sat Gölleri'ni ilmek ilmek işledi


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), DHAHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve Aile Destek Merkezi'nde görev yapan Songül Korkmaz, 28 farklı renkteki ipleri iğne ile işleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Milli Park ilan ettiği İkiyaka Sat Gölleri'ni kumaş üzerine işledi. Korkmaz, bu çalışmanın yaklaşık 3 ay sürdüğünü söyledi. 
Yüksekova'da kaymakamlığın Sevgi Aile Destek ve Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı ve kadınların hizmet aldığı atölyelerde çeşitli kurslar veriliyor. Son zamanlarda en büyük ilgiyi ise kumaş üzerine renkli iplerin iğne ile işlenmesi tekniği ile yapılan 'Goblen' sanatı görüyor.  Aile Destek Merkezi Koordinatörü Zübeyde Özcan, merkeze gelen kadınların öğrendikleri bu sanatla birçok tablo yaptıklarını belirtirken, Nakış Öğretmeni Songül Korkmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Park ilan ettiği İkiyaka Sat Gölleri'nin tablosunu yaptı. Korkmaz´ın 28 farklı renkte ip kullanarak 3 aylık bir çalışmayla tamamladığı goblen tablo büyük ilgi gördü. Aile Destek Merkezi Koordinatörü Zübeyde Özcan, tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmeyi istediklerini, verdiği destekten dolayı da Kaymakam Osman Doğramacı'ya teşekkür ettiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-06-25 10:57:19

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