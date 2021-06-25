Hakkari'deki evlat nöbetinde 10'uncu hafta



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 10'uncu haftada da sürdürdü. Aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. HDP'liler ise ailelerin sesini tef ve müzik çalarak, bastırmaya çalıştı.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi´nde bir araya geldi. 12 aile, yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' yazılı dövizler taşıdı. HDP Hakkari il binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. HDP'liler ise tef, müzik ve zılgıt ile eylemi engellemeye çalıştı.

'PKK KAYBEDECEK, ANNELER KAZANACAK'

Aileler adına basın açıklamasını, 9 yıl önce lise 1'inci sınıfta okurken, dağa kaçırılan oğlu Emirhan için eyleme katılan Nihal Çiftçi yaptı. Çiftçi, "Bizler dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye´ye haykırıyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK´nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz anneler terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Çocuklarımızı HDP´den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-06-25 15:37:42



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