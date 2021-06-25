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Hakkarili anne: “Buldan’ın çocukları villalarda ve diskoteklerde” PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler Hakkari’de eylemlerini sürdürüyor

İHA

Hakkarili anne: “Buldan’ın çocukları villalarda ve diskoteklerde” PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler Hakkari’de eylemlerini sürdürüyor

Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 11. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.
Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 11. kez oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Terör mağduru aileler Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelerek, HDP İl Başkanlığı önüne kadar ''Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP'' sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Seslerini bastırmak için parti binasında çalınan müziğe öfkelenen aileler, HDP’lilere tepki gösterdi.
PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, çocuğunu PKK’nın elinden kurtarıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara çağrıda bulunan Çiftçi, “Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençenizden kurtarıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Bizi bu haklı davamız; hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizim sesimizi haftalardır müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar. Güya Halkların Demokratik Partisi. Bizlerin de sesi olması iddiasında ama kendisine en ufak muhalefette bile bu kadar umursamaz bir şekilde elinden gelen zulmü uyguluyor. Kulaklarınızı tıkayabilirsiniz annelerin haykırışına ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olmayacaktır” diye konuştu.
PKK tarafından 2013 yılında kardeşi Zübeyde Koç’un dağa kaçırıldığını iddia eden Fadile Koç da, HDP’nin önünde evlat nöbeti tutan ailelere ‘faşist’ diyen HDP yöneticilerine tepki gösterdi. İzmir’de öldürülen Deniz Poyraz olayının orada evlat nöbeti tutan ailelere mal edilmesinin kabul edilir olmadığını ifade eden Koç, “Bizler 2 yıldır HDP il binaları önünde evlat nöbeti tutan anneler olarak bizi hedef gösteren zihniyetleri kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizlerin HDP il binaları önünde oturmamızın tek sebebi tabi ki de evlatlarımızdır. Bizden zorla alınıp bağrımızdan koparılan ve dağa kaçırılan evlatlarımızı istiyoruz. Bir annenin evladını istemesi eğer faşistlik ise biz bu faşistliği kabul ediyoruz” dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP yöneticilerine seslenen Koç, “Şayet Pervin Buldan’ın da çocuğu dağda olsaydı bu tür ithamlarda bulunmazdı. Ama Buldan’ın çocukları villalarda ve diskoteklerde. Tabii sen yüreği yanık bir annenin neler çektiğini bilemezsin. Hakkari anneleri olarak buradaki eylemimizi devam ettireceğiz. HDP’yi tekrardan lanetliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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