Yüksekova'da YKS heyecanı başladı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu, heyecanla başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı.

Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi ve Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi bir külfetle karşılaşıyorlardı. YKS sınavına farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınavın ilk kez yapıldığı Yüksekova’da binlerce öğrenci birbiriyle yarışacaklar.

İlçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulunda sınava girecek olan Esra Akdoğan, ’’Sınavların Yüksekova’da olması ayrı bir sevinç oluşturdu. Çünkü biz eskiden Van ve Hakkari gibi illere gidiyorduk. Şimdi direk evimizden çıkıp, sınav yerine geldik. İnşallah daha güzel olur. Bize bu fırsatı tanıtan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sınavların Yüksekova’da olması bizi çok sevindirdi diyen Metin Ertunç isimli veli ise ’’İlk kez ilçemizde sınavlar yapılıyor. Bu sınavların burada yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Çocuğumla birlikte sabah kahvaltı yapıp rahatlıkla okuluna geldik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü biz öğrencilerimizi 2 gün önceden yolluyorduk. Bu da onlarda bir çok stres ve sıkıntı oluşturuyordu. Şükür şimdi kendi ilçelerinde sınava giriyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Öğrenci olan Erdal Aydın da, “Sınavdan 2 gün önce Hakkari ve Van’a gidiyorduk. Bu da bizi çok konuda zorluyordu. Bazen sınava bile adapte olamıyorduk. Bu sene sınavlar Yüksekova’da olduğu için zaman kaybı olmadan geldik. Bize bu imkanları sunan herkese teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Okul girişinde Kur’anı Kerim okuyan Perişan Öter adlı veli ise ’’ Ben öğrencimle geldim. Bu sene sınavlar Yüksekova’da yapılıyor. İnşallah tüm öğrenciler güzel sonuçlar elde eder. Tüm öğrencilere dua ediyorum. İnşallah herkes sınavdan iyi bir iyi bir şekilde çıkar. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

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