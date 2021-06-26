Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, HakkariÇukurca Karayolu üzerinde kurulan Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti. Burada İşletme sahibi İsmet Ölmez ve mühendisler tarafından karşılanan Vali Akbıyık, tesiste çıkarılan çinko ve kurşun madenleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.