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Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti

İHA

Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti.
Vali Akbıyık, HakkariÇukurca Karayolu üzerinde kurulan Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti. Burada İşletme sahibi İsmet Ölmez ve mühendisler tarafından karşılanan Vali Akbıyık, tesiste çıkarılan çinko ve kurşun madenleri hakkında bilgi aldı.

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