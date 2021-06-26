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Yüksekova'da 10 yıl sonra üniversite sınavı heyecanı

DHA

Yüksekova'da 10 yıl sonra üniversite sınavı heyecanı


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, altyapı yetersizliği ve güvenlik nedeniyle 2011'den beri üniversite sınavı yapılamadı. Bölgede huzur ortamının sağlanması ve altyapı sorununun giderilmesiyle 10 yıl aradan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu gerçekleştirildi. 
Yüksekova'da güvenlik ve altyapı sorunu nedeniyle en son 2011 yılında yapılan ve o dönem ismi `Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)´ olan YKS, ilk kez bu sene 36 okulda 7 bin 300 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Geç kalan adaylar, heyecanla sınava girecekleri okullara koştu. Kapılar kapandıktan sonra Yeni Mahalle'de bulunan Ahmedi Hadi İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen Emrullah Ayhan, görevliler tarafından binaya alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan Ayhan, gözyaşı döktü. Sınav için çok çalıştığını belirten Ayhan, "Bu sınava emek vererek hazırlandım. İçeri almadılar. Görevlilere yalvarmama rağmen salon sorumlusu beni içeri almadı" dedi.
Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise ilçede YKS yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Öncelikle sınavların Yüksekova´ya alınmasında başta kaymakamımız Osman Doğramacı olmak üzere mülkü amirlere ve emeği geçen herkese Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak teşekkür ederiz. Farklı illerde sınava girmenin stresinin yanı sıra konaklamada ve ulaşımda da sıkıntı çeken öğrencilerin derdine derman oldular. Öğrencilerimizin, emeklerinin karşılığını alacağı adil bir sınav olmasını diliyorum. İlçemizde gerçekleştirilen bu sınavda öğrencilerimize başarılar diliyorum´´ diye konuştu. 
Üniversite adayı Vedat Yalçın ise "Derecik´ten geliyorum. Yüksekova´da sınavın olması çok güzel. Diğer şehirlere gittiğimizde masraflarımız çok oluyordu. Çok heyecanlıyım, yetkililere de teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-06-26 13:46:27

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