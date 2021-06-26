Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 70 hayvan telef oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüden 70 küçükbaş hayvan telef oldu.



Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünde gece geç saatlerde koyun sürüsüne saldıran kurtlar çok sayıda hayvanı telef etti. Çobanlar sabahın erken saatlerinde etrafta yayılan hayvanlarını ararken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Köyde hayvancılık ile uğraşan İsmail Altun, "Gece kurtlar tarafından hayvanlarımızı saldırı olmuş ve yaklaşık 70'i telef oldu. Çok sayıda da kayıp hayvanımız var. Köy halkıyla kayıp koyunları aramaya başlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.