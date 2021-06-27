Yüksekova’da AYT maratonu sona erdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün yapılan AYT sınavı sona erdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 10.15’te başlayan AYT sınavı, 13.15’te sona erdi. AYT sınavına giren Serhat Öztunç, “Sınavların Yüksekova’da olması bizim daha iyi oldu. Bu sefer sadece biraz sınav stresi vardı. Bu sene daha rahat sınava girdik. Sınavların Yüksekova’da olması ilçeyi öğrenci memleketine doğru götürüyor. İnşallah bu sınavlarla beraber tüm sınavlar Yüksekova’da yapılacak” dedi.

Öğrencilerden Ferhat Akkurt ise matematik sorularının biraz zor olduğunu belirterek, “Stresin olmamasından dolayı iyi bir şekilde sınavımızı yaptık. Yüksekova’da sınava girmek ayrı bir güzellik. Eskiden Van ve Hakkâri’ye gidiyorduk. Şimdi ise kendi memleketimizde girdik. İnşallah herkes güzel sonuçlar alır” ifadelerini kullandı.

Yüksekova ilçesinin sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açmıştı.

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