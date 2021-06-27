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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da AYT maratonu sona erdi

İHA

Yüksekova’da AYT maratonu sona erdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün yapılan AYT sınavı sona erdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 10.15’te başlayan AYT sınavı, 13.15’te sona erdi. AYT sınavına giren Serhat Öztunç, “Sınavların Yüksekova’da olması bizim daha iyi oldu. Bu sefer sadece biraz sınav stresi vardı. Bu sene daha rahat sınava girdik. Sınavların Yüksekova’da olması ilçeyi öğrenci memleketine doğru götürüyor. İnşallah bu sınavlarla beraber tüm sınavlar Yüksekova’da yapılacak” dedi.
Öğrencilerden Ferhat Akkurt ise matematik sorularının biraz zor olduğunu belirterek, “Stresin olmamasından dolayı iyi bir şekilde sınavımızı yaptık. Yüksekova’da sınava girmek ayrı bir güzellik. Eskiden Van ve Hakkâri’ye gidiyorduk. Şimdi ise kendi memleketimizde girdik. İnşallah herkes güzel sonuçlar alır” ifadelerini kullandı.
Yüksekova ilçesinin sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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