Hakkari’de mezarlık yangını

Hakkari'deki bir mezarlıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Dağgöl Mahallesi’ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın çıktı. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının burada oyun oynayan çocuklar tarafından çıkartıldığı belirtildi.

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