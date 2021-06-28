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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de mezuniyet sevinci

İHA

Hakkari'de mezuniyet sevinci

Hakkari'de "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı" kapsamında telafi eğitimlere katılarak liseyi tamamlayan ve yaşları 27, 35 ile 60 arasında değişen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde ustalık ve kalfalık belgesine sahip kişilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezince eğitim verildi. Çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakan, ustalık ve kalfalık belgesine sahip yaşları 27, 35 ile 60 arasında değişen 80 kişi, programa katılarak Türk dili ve edebiyatı, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, inkılap tarihi ve seçmeli olan Hazreti Muhammed'in hayatı dersleri gördü.
Korona virüs salgını nedeniyle çevrim içi verilen 36 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için merkezin bahçesinde mezuniyet programı düzenlendi. Öğretmenlerin yıl boyunca sıkı bir program yürüttüğünü ve öğrencilerin de dersleri aksatmamaya özen gösterdiğini ifade eden TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, “Okulumuz, bu programda ilk mezunlarını vermenin, öğrencilerimiz de emeklerinin karşılığını alabilmenin haklı gururunu yaşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını güzel şekilde gösterdiniz ve sizden sonra gelenlere de örnek oldunuz. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise yıllar sonra diploma sahibi olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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