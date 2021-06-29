Bakan Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz



Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de toplu açılış törenlerine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Adalet, herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onu ziyadesiyle verme noktasında çaba göstereceğiz" dedi.

Hakkari'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmutalip Özbek ile kurum amirleri karşıladı. Yeni Mahalle'deki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, burada öğrencilerle sohbet ettikten sonra voleybol ve basketbol oynadı. Helikopterle daha sonra Hakkari´ye gelen Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından il ve ilçelerdeki eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Selçuk, "Hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha da umutlanabilirsiniz, ümit vadebilirsiniz. Sizlerin parlak ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun, gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından tanıdığımdan aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, büyük bir çaba, büyük bir gayret var. Buradaki çalışmalar belki farkındasınız belki de değilsiniz ama Türkiye´nin gücünü artıyor. Buradaki çalışmalar sizlerin mutluğunu artırıyor" dedi.

'ADİL OLACAĞIZ'

Özel bir teşekkürün de Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari´ye olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Burada bize bir Türkiye haritasını sundular. Öylesine güzel, öylesine başarılı, öylesine yürekten bir iş yapıyorlar ki bütün Türkiye´nin her gün onları izlenmesini arzu ederim. Reng-i Hakkâri, Reng-i Türkiye´dir. Bugün bu güzel ve kadim şehirde 35 eserin açılışını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız daha güzel, daha yeni binalarda okusunlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz şartların daha iyi olduğu mekanlarda çalışsınlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz çok mutlu olsunlar. Gülümsesinler ki çocuklarımız da gülümsesinler. Onlar gülümserse çocuklarımız daha gülümseyecek" diye konuştu.

Hakkari´nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısını da tebrik ettiğini belirten Bakan Selçuk, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki faaliyetler neyse Hakkari´nin de diğer şehirlerden aşağı kalmadığını söyledi. Bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Selçuk, öğretmenlere, okul müdürlerine, yöneticilere, il ve ilçe müdürlerine teşekkür etti. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Sayın valimizin bu kadar eğitime önem verdiğinin altını tekrar tekrar çizerek teşekkür etmek istiyorum. Gençler, gelecek için bizden bir tasavvuru istiyorlar. Biz de onlar adına hazırlamaya çalışıyoruz bu binalarla. Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti. Adalet herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onun ziyadesiyle vermek noktasında çaba göstereceğiz. Elbette bu çalışmaların hepsi 2023 eğitim vizyonun bir parçası ve çok daha ileri götürmek için azmettik. Gayretlerimiz sürüyor. İnşallah Hakkari ile ilgili yeni müjdelerle birlikte sizlerle olacağız. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir."

'HAKKARİ´NİN TOKYO İLE PARİS İLE YARIŞMASINI İSTİYORUM'

Hakkari´yi eğitimde marka şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Bu kadar güzel çocukların, bu kadar güzel gençlerin olduğu bu şehirde bize düşen daha çok çalışmaktır daha çok başarı sağlamaktır. Bugün açılışını yaptığımız bu okullar sizin başarılarınızı bekliyor. Sizin başarılarınıza ihtiyacımız var. Sizin dünyayla yarışmanıza ihtiyacımız var. Hakkari´nin artık sonlarda olması değil ya da belli illerle yarışması değil Hakkari´nin dünya şehirleriyle yarışmasını bekliyoruz. Bunlar size uzak görünebilir ama ben Hakkari´nin Tokyo ile yarışmasını istiyorum, ben Hakkari´nin Paris ile yarışmasını istiyorum. Önce hayali ortaya koyacağız. Önce hayallerimizle besleyeceğiz zihinlerimizi, ruhlarımızı ondan sonra geleceğimizi çok daha aydınlık göreceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN

2021-06-29 15:24:47



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