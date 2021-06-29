Hakkari’de açık hava konseri

Hakkari’de iki yıl aradan sonra pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen açık havada konserinde sanatçı Sedat Anar sahne aldı.

Hakkari Valiliği, DAKA ve Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kent parkta konser düzenlendi. Sanatçı Sedat Anar, Damla Anar ve Hasret Yıldız’ın sahne aldığı konserde Hakkarili vatandaşlar güzel bir gün geçirdiler.

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, "Özellikle pandemi koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte buradaki huzur iklimi ile beraber müzik dinliyor. Herkesi Hakkari’ye bu huzur iklimini yaşamaya davet ediyoruz. Dağların şehri Hakkari’ye de artık huzur ve güven var” dedi.

Çocukları ile birlikte konsere gelen Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükriye Tatlı da "Bu süreç bizleri derinden yaraladı. Bir araya gelemiyorduk. Kısıtlamanın hafiflemesiyle birlikte kendimizi dışarı attık. Sosyal mesafemizi kuruyarak hareket etmeliyiz. Pandemi sürecinde tedbirlere uyarak yaşamımıza devam etmemiz gerekir. İnşallah hep birlikte el ele vererek umarım bu süreci ülkemizde atlatacağız” şeklinde konuştu.

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