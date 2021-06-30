Mağara'da silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta silah ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 29.06.2021 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 11 adet 7,62 mm G3 Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet G3 Piyade Tüfeği Şarjörü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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