Şemdinli'de randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüs nedeniyle kurulan aşı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yaş sınırının düşmesiyle hastane ve aile sağlık merkezleri tarafından aşılama çalışmaları hızlandırıldı. En son Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 18 yaş üstü aşılama açıklamasıyla beraber Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şemdinli Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan çadırda korona virüs randevusuz aşısı yapılmaya başlandı. İlçenin en işlek caddesi üzerinde başlatılan randevusuz aşılama çalışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da, aşı çadırını ziyaret etti. Başkan Saklı, “Şemdinli halkımız her konuda duyarlı olduğu gibi inşallah aşı konusunda da duyarlılık gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız bütün zahmetlere rağmen güneşin altında bu sıcak havada bekliyorlar. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, bir an önce gelin aşınızı olun. Aşı devletten şifa Allah’tan diyerek, ilçemizin gençlerini aşı olmaya bekliyoruz” dedi.

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