Vali Akbıyık'tan kurban bağışına destek

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kurban bağışında bulundu.

Vali Akbıyık, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlatılan vekâletle kurban kesim kampanyasına destek vererek kurban bağışında bulundu. Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat da Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

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