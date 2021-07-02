Hakkari'de darp edilen kedi kurtarıldı

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Hakkari'de darp edilen bir kedi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıran Mahallesi Şenerler semtinde darp edilen bir yaralı kedinin olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde alınan sokak kedisinin yapılan muayenesinde aldığı darbelere bağlı travma geçirdiği tespit edildi. Veteriner ekipleri gerekli tüm tedavilerini yaptığı kediyi müşahede altına aldı.

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