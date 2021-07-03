Hakkari’de sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışması

İHA

Hakkari’de sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışması

Hakkari Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerle mücadele kapsamında kanalizasyon ve rögarlarda kanal sisleme çalışması başlattı.
Hakkari Belediyesi, sivrisinek ve karasinekler gibi vektörlerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörlerin barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması başlattı. Şehir merkezinde haşere ile mücadele eden belediye ekipleri, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Kent merkezinde bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışması yapan ekipler tarafından ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların yaz mevsimine sağlıklı ve rahat girmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecekleri ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de doğa turizmi gelişiyor
YEREL HABERLER Hakkari'de doğa turizmi gelişiyor
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
YEREL HABERLER 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve ...
Şemdinli’de yılanın soktuğu çoban 2 saat sırtta taşınarak ambulansa yetiştirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de yılanın soktuğu çoban 2 saat sırtta ...
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
YEREL HABERLER Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur ...
Çukurca’da aşı seferberliği
YEREL HABERLER Çukurca’da aşı seferberliği
Başkan Özbek, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özbek, gazetecilerle bir araya geldi
İmam Aşkan: “Düğünlerde ölçüye riayet edelim”
YEREL HABERLER İmam Aşkan: “Düğünlerde ölçüye riayet edelim”
Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
YEREL HABERLER Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi
Hakkari'de yeni böğü böceği türü keşfedildi
YEREL HABERLER Hakkari'de yeni böğü böceği türü keşfedildi
Hakkari'de darp edilen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de darp edilen kedi kurtarıldı
Berçelan Yaylası’nda doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Berçelan Yaylası’nda doğa yürüyüşü
Vali Akbıyık'tan kurban bağışına destek
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan kurban bağışına destek
Şemdinli'de randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şemdinli'de randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi
Çukurca’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çukurca’da korkutan yangın