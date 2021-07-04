8 yaşındaki Akar, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Hakkari'de nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ın devam eden tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezi'ne sevk edildi.

Hakkari’de 12 Kasım 2019 tarihinde özel bir kreşte nefes borusuna oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes Akar, bitkisel hayata girmişti. Halen bitkisel hayatta olan minik Mukaddes’in babası Recep Akar, kızının kontrolleri için yetkililere ambulans uçak talebinde bulundu. Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara ve minik Mukaddes’le yakından ilgilenen çocuk doktoru Uzm. Dr. Sinem İmrahor İlyas'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığı ambulans uçak tahsis etti.

Mukaddes Akar, dün gece ambulansla Van'a buradan da ambulans uçakla Ankara Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezine götürüldü.

Baba Akar, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

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