Hakkari’nin ilk kadın harita mühendisi ofisini açtı

Aksaray Üniversitesinde harita mühendisliği eğitimini tamamlayan Cemile Taş, memleketi Hakkari’de ofis açtı.

2016 yılında Aksaray Üniversitesinde harita mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra değişik illerdeki şirketlerde görev yapan Cemile Taş, kendi memleketi Hakkari’de ofis açan ilk kadın harita mühendisi oldu. Mezun olduktan sonra bir süre batıda çalıştığını ifade eden Taş, “Ancak memleketime hizmet etmek için geldim ve ofis açtım. Harita mühendislik ofisimizde aplikasyon, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, kat mülkiyeti, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, imar plan uygulamaları gibi hizmetler vermekteyim. Doğup büyüdüğüm memleketim hizmetin en iyisine layıktır. Bu hizmeti Allah’ın izni ile en iyi şekilde yerine getireceğim” dedi.

Baba Abdullah Taş ise kızının Hakkari’nin ilk kadın harita mühendisi olduğu için gurur duyduğunu belirterek görevinde başarılar diledi.

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