Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler

Tekirdağ'da yaşayan Erdoğan ailesi, Sat Buzul göllerini görmek için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul gölleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘milli park’ ilan edilmesi sonrası doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Türkiye’nin bir ucunda bulunan Tekirdağ'da yaşayan Erdoğan ailesi, Sat Buzul göllerini görmek için Yüksekova ilçesine geldi. Erdoğan ailesi, merak ettikleri Cilo ve Sat Buzul göllerinin el değmemiş doğasına hayran kaldı.

3 bin 400 rakımda bulunan şelaleleri ve gölleri doyasıya gezen Adnan Erdoğan, “Biz yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktan geldik. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkan Yardımcısı Kahraman Aytan arkadaşımız bize unutamayacağımız bir doğa gezisi yaşattı. Öncelikle yollar beklediğimden daha iyiydi. Gittiğimiz yerlerde gölleri, göllerin çevresindeki karları, doğadaki çiçekleri görüp o manzarayı yaşamak çok güzel bir keyifti. Bizi en son götürdüğü Sat Göllerinden büyük gölde gördüğümüz buzullar, şelale ve yine o buzullarda yürüyüşümüz ve şelalelerdeki suyu iliklerimize kadar hissettiğimiz unutulmazdı. Sonrasında büyük göllerin üzerinde daha küçük bir göle gittim. Orada gördüğüm renk cümbüşü beni çocukluğuma götürdü. Çünkü bende çocukluğumda yazları küçükbaş hayvancılık için gittiğimiz Munzur Dağlarındaki anları yaşadım. Bu gezide bize rehberlik eden Kahraman Aytan’a teşekkür eder ve özellikle insanları bu bölgeleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Ailece Yüksekova’ya geldiklerini dile getiren Meryem Akdeniz Erdoğan da, “Biz Tekirdağ’dan geldik. Yaklaşık 2 bin kilometrelik yol geldik. Çok yorucu oldu, ama bugünkü gezimizden sonra gördüğümüz Sat Gölleri ve bölgesindeki doğal güzellikler bütün yorgunluğumuzu aldı. Oradan Yaşadığım güzellikler rüya gibi geldi, tekrar geleceğim. Bize eşlik eden Kahraman Aytan’a çok teşekkür ederiz. Ayrıca Yüksekova halkına, esnafına misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Herkesin buraya gelmesini ve görmesini isterim. Rüya gibi her şey, tekrar gelmek ümidiyle ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkan Yardımcısı Kahraman Aytan da, yerli ve yabancı misafirleri doğal güzelliklerle buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu hafta Tekirdağ'dan bir aile misafirimiz oldu. Kendileri Cilo ve Sat dağlarında bulunan Sat Buzul göllerini merak ettikleri için ziyaret etmek istediler. Bizde ailemizi Sat Buzul göllerine getirdik. Ciddi anlamda hayran kaldılar. Bende bölgedeki tüm doğal güzellikleri görmelerini sağladım” şeklinde konuştu.

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