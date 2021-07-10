Bilim şenliğine yoğun ilgi

– Hakkari’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle yapılan ‘Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle, 11 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği" Hakkari’de öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Bilim şenliğinde bir açıklamada bulunan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şenliğin 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini ifade ederek, “Bakanlığımızın hazırlamış olduğu ‘Telafide Ben De Varım’ programı kapsamında 2 Temmuz’dan 1 Eylül tarihine kadar okullarda etkinlikler yapılacaktır. İlimizde de başlayan bu etkinliklere öğretmen, öğrenci ve velilerimiz büyük bir ilgi göstererek, ülkemiz genelinde nicelik anlamında katılım oranımızı yükseltmektedirler. Bu tabi son derece mutluluk verici bir durum. Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği; çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel düşünmeyi aşılamak, aynı zamanda yaşayarak öğrenmeyi bir prensip haline getirmek maksadıyla uygulamaya başlatıldı. Ben bu çerçevede katılım sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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