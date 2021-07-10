Köy muhtarından Türkçe ve Kürtçe anonsla aşı çağrısı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)TÜRKİYE´de aşılama oranının düşük olduğu iller arasındaki Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, aşılanan kişi sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor. Karlı köyüne giden sağlık ekiplerine muhtar Kerem Özcanan da destek verip, camiden hoparlörle Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Yüksekova'da aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. İlçe merkezinin yanı sıra köylere de giden mobil sağlık ekipleri, önce vatandaşı ikna edip ardından da aşılarını yapıyor. Sağlık ekipleri, ilçeye bağlı Karlı köyüne gidip, aşılanmanın önemiyle ilgili halkı bilgilendirdi. Köy muhtarı Kerem Özcanan da sağlık çalışanlarına destek vererek, cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslar yapıp, herkesi aşı olmaya davet etti. Anonsu duyup, köy meydanına gelenler de gerekli işlemlerin ardından aşılarını yaptırdı.

TARLADA İKNA ÇALIŞMASI

Ekipler, daha sonra köye yakın tarlalarda ot biçenlerin yanına gidip, aşı için ikna etti. İkna sonucu tarlada çalışanlar da Covid-19 aşısı oldu. Bölgede 1 saat süren çalışmada 25 kişi, aşılarını yaptırdı. Bölge halkı, köydeki tarım ve hayvancılık işlerinden dolayı ilçeye aşı yaptırmaya gidemediklerini belirterek, kendileri için köye gelip aşı uygulayan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Tarlada çalışırken ikna edilerek aşı uygulanan Zikri Bakır, "Aşı ekipleri, birkaç kez bizi aradı. İşlerimizden dolayı müsait olamadık. Bugün kendileri köyümüze gelerek bize tarlada aşı yaptılar. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-07-10 11:39:18



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