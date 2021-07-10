Balkondan düşen Ercan, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de, uyurgezer olduğu öne sürülen ve 11 gün önce gece yarısı balkondan düşüp, ağır yaralanan Ercan Ölmez (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçimli köyünde yaşayan ve uyurgezer olduğu belirtilen Ercan Ölmez, iddiaya göre, 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, 2'nci kattaki evinde, odasının balkonundan beton zemine düştü. Gürültüye uyanan Ölmez'in yengesi ve komşuları, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Ölmez'i ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ercan Ölmez, 11 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-07-10 14:00:52
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