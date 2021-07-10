Hakkari'de çocukların Vali sevinci Vali Akbıyık, “En büyük vali bizim vali” tezahüratlarıyla karşılandı 1. Geleneksel Çocuk Şenliği'ne yüzlerce çocuk katıldı

Hakkari’de ilki düzenlenen 1. Geleneksel Çocuk Şenliği’ne Vali İdris Akbıyık, yüzlerce çocuk tarafından, “En büyük vali bizim vali” tezahüratlarıyla karşılandı.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ve proje ortağı olan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile Hakkari’de ilk defa düzenlenen 1. Geleneksel Çocuk Şenliği’ne yüzlerce çocuk katıldı. Merzan Futbol sahasında düzenlenen şenlikte çuval yarışı, yüz boyama, şişme oyun grupları, çocuk dergisi dağıtımı, animasyon, maskot, sportif faaliyetler gibi etkinlikler yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri görevlileri tarafından çocuklarla yakında ilgilenerek yüz boyaması yaptı. Kanka polis etrafında çember oluşturan çocuklar hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Şenliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Vali Yardımcıları, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayhan Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı.



“En büyük vali bizim vali”

Şenlik alanına giriş yapan Vali Akbıyık’a çocuklar sevgi seli göstererek etrafından çember oluşturup en büyük vali bizim vali tezahüratlarda bulundu. Çocukların ilgisi nedeniyle yürümekten zorluk çeken Vali Akbıyık, yer yer zor anlar yaşadı.

Vali Akbıyık, çocukların çuval yarışını izledikten sonra, çocuklarla birlikte masa tenisi oynadı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, kentte yatırımların yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Kentteki kurumların iş birliğiyle çocuk ve gençler için birçok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Vali Akbıyık, “Bugünkü etkinlik kapsamında oyun alanları, çeşitli spor aktiviteleri, masa tenisinden badmintona kadar çocuklarımız bu yaz tatilinde her türlü aktiviteyi yapıyor” dedi.



“Cilo Sat Gölleri Festivalimiz olacak”

Akbıyık, “Özellikle pandemi sürecinde de biraz sıkılan çocuklarımız kendilerini oyun alanında buldu. Önümüzdeki hafta Cilo Sat Gölleri Festivalimiz olacak, eylülde Çukurca'da Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalimiz olacak, kışın kayak merkezinde kar şenliğimiz olacak. Hakkari festivaller, sempozyumlar, fuarlar şehri olacak. Hakkarili gençlerimiz çok yetenekli. Biz de onların bu yeteneklerini ortaya çıkaracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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