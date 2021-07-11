Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı

– ‘Türkiye Muhtarları El Ele’ projesi kapsamında Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk kente hayran kaldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile birlikte “Türkiye Muhtarları El Ele” projesi kapsamında Hakkari Öğretmenevi’nde düzenlenen programa katılan heyet, daha sonra engelli ve kadınlara yönelik İŞGEM'de açılan el sanatları kurslarını ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezinde Rengi Hakkari Sanat Topluluğunca düzenlenen sanat gecesine katılan heyet, Hakkari'de hayat var dedi.

Vali İdris Akbıyık, bir an olsun heyeti yalnız bırakmayarak, “Hakkari’de Hayat Var” sloganını dile getirerek, “Hakkari’miz artık terörle değil doğasıyla, kültürüyle ve tarihiyle anılmaktadır” dedi.

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