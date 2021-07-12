Mahallelerde stant açıp aşı yaptılar

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşı ekipleri, il genelinde aşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşı ekipleri, korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında merkez, ilçe, belde, köy ve mezralarda stant kurup aşı yaptılar. 18 yaş üzeri tüm vatandaşların rızasını alarak aşılayan sağlık ekipleri, salgının ancak aşı ile yenilebileceğini anlatıyor.
Sağlık ekiplerinin kent merkezindeki tüm mahalleler ile ilçe, belde, köy ve mezralardaki aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.