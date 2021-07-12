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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafya öğretmenleri buzulları inceledi

İHA

Coğrafya öğretmenleri buzulları inceledi

Türk Coğrafya Kurumunun üyeleri, Hakkari’deki buzul dağlarında incelemelerde bulundu.
48 Temmuz 2021 günlerinde Türk Coğrafya Kurumu üyelerinden oluşan 30 kişilik coğrafya öğretmeni grubu, Hakkâri Buzul Dağlarında 5 günlük bir arazi çalışması yaptı. Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanında başlayan arazi çalışmasında, ilk gün Yüksekova kenti ve ovanın çevresiyle sazlık ve bataklık alanlar gezildi. İkinci gün, Sat Dağlarındaki buzul göllerine karayoluyla geçildi. Yer yer karla kaplı yamaçlarda yürüyüşler yapan grup, üçüncü gün Cilo Buzul Vadisini takiben buzullar ve şelaleler bölgesine vardı. 4 bin 135 metrelik Türkiye’nin ikinci en yüksek dağının eteklerinde yürüyüş ve tırmanış gerçekleştiren grup üyeleri, buzul gerilemeleri yerinde inceledi. Dördüncü gün Hakkâri’nin Berçelan ve Golan yaylalarına çıkan grup, süt sağımı ve koyunkeçi yünü kırkılmasını da yerinde izledi.
Van’da son bulan ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ertek, coğrafya öğretmenlerini bilimsel ve çağdaş bir bakış açısıyla donatmak için planlanan çalışmanın çok başarılı geçtiği söyledi. Ertek, "Dünyada ve ülkemizde 1,5 yıllık korona virüs salgınından dolayı arazi gezilerimize ara verilmişti. Üyelerimiz ve coğrafya öğretmeni arkadaşlarımız bu yıl peş peşe arazi çalışmaları planladılar. Daha iki hafta önce NiğdeAladağlardan dönen bir grup, bu kez Hakkâri Buzul Dağlarına, buzullara ve Sirk Gölleri çevresine tırmanışlar yapıldı. Ayrıca BitlisZagros bindirme kuşağı üzerindeki Güneydoğu Torosların Sümbül Dağı, Sat Dağları, Mor Dağ ve Cilo Dağlarının uzanımını, bunlar arasında 600800 metre dolayında darderin vadiler açmış olan Zap Suyu gibi akarsular ve yer şekilleri izlenmiş oldu” dedi.

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