Hakkarili sporcular dereceyle döndü

Doğu Anadolu bölgesindeki 12 ilden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen atletizm ve kros yarışmalarında Hakkarili sporcular kupa ve madalyayla döndüler.
Türkiye Atletim Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve 9 Haziran7 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen 6. Atletizm Festivali ve 6. Bayram Takım Yarışmaları'na Hakkarili sporcular da katıldı. Doğu Anadolu Bölgesinde 12 ilden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalara Hakkari takımları 3. olarak kupa ve madalyalarını alarak dereceyle döndüler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, derece yapan sporcu ve antrenörleri makamında ağırlayarak, başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.