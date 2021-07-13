Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu



HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde polisevine yemek yemeye gitti. Bu sırada yanına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu geldi. Çulcu, henüz belirlenemeyen nedenle Cevher'e silahlı saldırıda bulundu. 3 kurşunla vurulan Cevher, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Çulcu, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

ÖZEL HAREKATTAN ÇEVİK KUVVETE ALINMIŞ

Daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi. Çulcu, bu konuyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile konuşmak için polisevine geldi. Çulcu, tayini durdurma konusunda Cevher'den olumlu yanıt alamayınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çulcu, silahını ateşleyerek, Cevher'i şehit etti. Çulcu'nun Cevher'den önce bir kadın komiser yardımcısı ile aynı konuda tartıştığı öğrenilirken, Özel Harekat Şube Müdürüğündeki görevinden bir kadını taciz olayı nedeniyle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari

2021-07-13 15:59:18



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