Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (3) - Yeniden



HAKKARİ, (DHA)- Eski Özel Harekat Polisi Nasuh Çulcu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde birlikte çalıştığı kadın polisi rahatsız ettiği iddiası üzerine kendisine ikaz yazısı gönderen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher´i (46), polisevinde tabancayla vurdu. Hasan Cevher şehit olurken, Nasuh Çulcu, ayağından vurularak yakalandı.

DHA´nın aldığı bilgiye göre, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü´nde görevliyken geçen yıl Hakkari Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü´ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine, Çevik Kuvvetten sorumlu İl Emniyet müdür Yardımcısı Cevher, bir yazıyla Nasuh Çulcu´yu uyardı.

Nasul Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında görüşmek üzere, öğle saatlerinde, polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra, gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne giden Nasuh Çulcu, silahına el konulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Nasuh Çulcu, oradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde, Hasan Cevher´i başından ve omuzundan yaraladı. Burada bir polis memuru tarafından, dizinin altından vurulan Nasul Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet hastanesi´ne kaldırılan Hasan Cevher´in şehit düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma Hakkari Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari

2021-07-13 16:37:08



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