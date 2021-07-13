Hakkari'de toprağa gömülü 7 adet el bombası ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait toprağa gömülü 7 adet el bombası ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Temmuz 2021 günü Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü bölgesinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kırsal alanda yapılan aramada; 7 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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