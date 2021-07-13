Yemek yerken şehit edilen emniyet müdürüne uğurlama töreni

– Hakkari’de yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, bugün saat 13.45 sıralarında polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuştu. Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanırken, Emniyet Müdürü Hasan Cevher ise kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit emniyet müdürü için görev yaptığı Hakkari Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehit emniyet müdürünün özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Yapılan duanın ardından şehit müdürün naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve polisler katıldı.



Emniyet Müdürü Hasan Cevher kimdir?

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, 10 Eylül 1975 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimini başarıyla tamamlayarak 14 Temmuz 1997 yılından ilk görev yeri olan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna komiser yardımcısı olarak atandı. Vatan ve millet sevdalısı müdürümüz burada yaptığı çeşitli görevlerin ardından sırasıyla; 20012003 yılları arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğünün, 20032020 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev almış, 1 Ağustos 2020 tarihlerinde tekrar Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosuna İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu süre zarfında sayısız başarılı operasyon ve görevlerde bulunan cesur ve kahramanca görev yapan şehit 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher evli iki çocuk babasıydı.

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