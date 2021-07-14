Hakkari’de bayram öncesi sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’na sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor. Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane, kafe ve marketlerde denetimlerini yürüten ekipler, hem son kullanma tarihi, etiket fiyatı, iş yeri ruhsatı hem de korona virüs tedbirlerinden olan temizlik, maske ve mesafe kontrollerini sağlıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri sahiplerini ise uyarıyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir’in başında bulunduğu 7 kişilik zabıta ekibi, kentteki tüm iş yerlerini büyük bir titizlikle denetledi. Zabıta Müdürü Demir, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte de denetimlerimizi daha da sıklaştırdık” dedi.

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