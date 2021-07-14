Hakkari Belediyesinden kapsamlı temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından kentin birçok noktasında kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin Adliye Sarayı civarında bulunan çöp konteynerini yıkandıktan sonra biyosidal uygulama ekipleri tarafından haşereler ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Veteriner, Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda Bulak ve Bercelan mahalleleri ortak noktalarında bulunan çöp alanlarında da kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Kentin birçok yerinde faaliyet yürüten belediye ekiplerinin çalışması aralıksız olarak devam ediyor.

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